Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору молока

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В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как потребителям правильно выбирать молоко. Соответствующая памятка опубликована пресс-службой ведомства.
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору молока
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Как отмечается, на упаковке с молоком должны быть указаны наименование, срок годности, состав, число продукции, дата изготовления, изготовитель и пищевая ценность.

Указывается, что продукт должен храниться в оборудованных термометром холодильных витринах при температуре ниже +6 C°.

Ведомство рекомендует не покупать молоко, если упаковка вскрыта или повреждена, информация на ней размыта, а также если окончание срока годности наступает на следующий день или если в магазине нарушены условия хранения, указанные на упаковке.

Также советуется не приобретать молоко «у случайных продавцов и с рук на улице».

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов. Теперь продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться.

В мае, как передавал «ПолитЭксперт», «Роскачество» отчиталось об итогах проверки продукции с заменителями молочного жира в Москве. 

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