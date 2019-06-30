Путин проведёт следующее совещание по ситуации в Иркутской области 3 июля

Президент России Владимир Путин сообщил, что 3 июля проведет ещё одно совещание по ситуации с паводком в Иркутской области.

«Мы с вами 3 июля, я ещё вас в Москве соберу, тех, кого посчитаю необходимым, для того, чтобы понять, как складывается ситуация и как организована работа. И поговорим ещё раз об этом в Москве», — цитирует РИА Новости главу государства.

Ранее Путин во время совещания в Братске дал поручения местным властям и федеральным органам в связи с паводками.

Кроме того, российский лидер поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области.

Комиссию возглавит вице-премьер Виталий Мутко.

По данным главы МЧС России Евгения Зиничева, в результате стихии пострадали 353 человека, 97 госпитализированы, эвакуированы 1161 человек, пятеро погибли.

В Иркутской области в результате наводнения подтоплены более 4 тыс. домов, более 22 тысяч жителей остались без света из-за паводка.