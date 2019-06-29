Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий паводков

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области.

«Считаю необходимым, учитывая масштаб стихийного бедствия в Иркутской области, с целью координации работ местных, региональных, федеральных органов власти, для своевременного восстановления транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры и жилых помещений, включая жилые дома граждан, создать правительственную комиссию», — приводит РИА Новости слова Путина.

Комиссию возглавит вице-премьер Виталий Мутко.

Ранее Путин во время совещания в Братске дал поручения местным властям и федеральным органам в связи с паводками.

Глава МЧС России Евгений Зиничев доложил Путину в ходе совещания в Братске, что в Иркутской области в результате паводков погибли пять человек.