Эксперт прокомментировал закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что Государственная дума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

«Если водитель приехал и его фотографируют, то он на всякий случай проверит ещё и ключевые опции, тормоза, руль и так далее», — заявил он.

По словам эксперта, сама процедура — это некое срезовое значение на момент нахождения машины на линии техосмотра.

Как отметил Попов, истинное состояние машины техосмотр не выявляет, но если есть желание повысить собственные знания об автомобиле, то заставить водителя приехать сфотографироваться — это правильно.

В свою очередь, председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН оценил разрабатываемую в стране систему техосмотра.