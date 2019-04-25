В Оренбурге завели дело по факту ложного сообщения о готовящемся взрыве

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В Оренбурге завели уголовное дело по факту ложного сообщения об акте терроризма, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное УМВД.
В Оренбурге завели дело по факту ложного сообщения о готовящемся взрыве
  • РИА Новости

По данным следствия, злоумышленник позвонил в оперативные службы и заявил, что взорвёт мост на развязке улиц Донгузской и Илекской. После обследования оказалось, что тревога была ложной. Подозреваемого задержали.

Также стало известно, что в Удмуртии юрисконсульта осудили за ложную информацию об актах терроризма в школах. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.

В сентябре 2017 года подсудимая из хулиганских побуждений составила и отправила письменное сообщение о бомбе в одной из школ Воткинска. Такая же информация поступала от неё в декабре 2017-го и январе 2018-го. Кроме того, в марте 2018 года женщина отправила ещё одно подобное письмо на имя директора другой школы.

Суд назначил штраф в размере 350 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что жителю Удмуртии грозит до трёх лет лишения свободы за ложное сообщение о минировании.

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