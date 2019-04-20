Жителю Удмуртии грозит до трёх лет лишения свободы за ложное сообщение о минировании

В Удмуртии суд рассмотрит уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.

Установлено, что 5 марта 2019 года 28-летний житель Малопургинского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в службу «112» и заявил о готовящихся взрывах в двух многоквартирных домах в Ижевске.

«В результате выезда по сообщению правоохранительными органами понесены расходы на общую сумму свыше 14 тыс. рублей, которые подлежат возмещению виновным лицом», — отметили в ведомстве.

Мужчина признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Дело передано в Малопургинский районный суд. Обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании ТРЦ.