В Екатеринбурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании ТРЦ

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В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину за ложное сообщение о минировании торгово-развлекательного центра «Мегаполис», передаёт URA.RU.
В Екатеринбурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании ТРЦ
  • РИА Новости

«Звонивший пригрозил устроить в торговом центре такой суперфейерверк, с каким ещё на Среднем Урале до этого не сталкивались. Потребовал выкуп, иначе грозил устроить апокалипсис. По голосу абонент был явно в неадекватном состоянии, так как даже не назвал сумму, необходимую ему для полного счастья», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что из здания ТРЦ эвакуировали 600 человек. Бомбу в здании не нашли.

Оказалось, что звонил 27-летний неработающий, ранее судимый за кражу и разбой.

Ранее, как передавал портал ВашГород.ру, прокуратура Кемеровской области предупредила о наказании за ложные звонки о минировании.

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