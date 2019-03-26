В Екатеринбурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании ТРЦ

В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину за ложное сообщение о минировании торгово-развлекательного центра «Мегаполис», передаёт URA.RU.

«Звонивший пригрозил устроить в торговом центре такой суперфейерверк, с каким ещё на Среднем Урале до этого не сталкивались. Потребовал выкуп, иначе грозил устроить апокалипсис. По голосу абонент был явно в неадекватном состоянии, так как даже не назвал сумму, необходимую ему для полного счастья», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что из здания ТРЦ эвакуировали 600 человек. Бомбу в здании не нашли.

Оказалось, что звонил 27-летний неработающий, ранее судимый за кражу и разбой.

Ранее, как передавал портал ВашГород.ру, прокуратура Кемеровской области предупредила о наказании за ложные звонки о минировании.