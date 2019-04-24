Володин назвал решение по гражданству для жителей ДНР и ЛНР правильным
- РИА Новости
«Решение президента носит гуманитарный характер. Оно призвано защитить права граждан, проживающих на этих территориях. Военные действия там продолжаются, гибнут люди. В этой ситуации это правильное решение», — цитирует его РИА Новости.
При этом Володин подчеркнул, что соответствующий указ принят в строгом соответствии с нормами международного права.
24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями Донбасса.
В свою очередь, действующий украинский президент Пётр Порошенко, комментируя данную ситуацию, обвинил российскую сторону «в подготовке к аннексии» региона.