Володин назвал решение по гражданству для жителей ДНР и ЛНР правильным

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал решение Москвы упростить процесс получения гражданства жителями самопровозглашённых республик Донбасса.
Володин назвал решение по гражданству для жителей ДНР и ЛНР правильным
  • РИА Новости

«Решение президента носит гуманитарный характер. Оно призвано защитить права граждан, проживающих на этих территориях. Военные действия там продолжаются, гибнут люди. В этой ситуации это правильное решение», — цитирует его РИА Новости.

При этом Володин подчеркнул, что соответствующий указ принят в строгом соответствии с нормами международного права.

24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями Донбасса. 

В свою очередь, действующий украинский президент Пётр Порошенко, комментируя данную ситуацию, обвинил российскую сторону «в подготовке к аннексии» региона.

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