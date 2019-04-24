Володин назвал решение по гражданству для жителей ДНР и ЛНР правильным

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал решение Москвы упростить процесс получения гражданства жителями самопровозглашённых республик Донбасса.

«Решение президента носит гуманитарный характер. Оно призвано защитить права граждан, проживающих на этих территориях. Военные действия там продолжаются, гибнут люди. В этой ситуации это правильное решение», — цитирует его РИА Новости.

При этом Володин подчеркнул, что соответствующий указ принят в строгом соответствии с нормами международного права.

24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями Донбасса.

В свою очередь, действующий украинский президент Пётр Порошенко, комментируя данную ситуацию, обвинил российскую сторону «в подготовке к аннексии» региона.