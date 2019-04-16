В Красноярске уволили учительницу одной из школ после потасовки с ученицами
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По её словам, в пятницу, 12 апреля, в ходе урока английского языка между учительницей и учениками произошёл конфликт, который впоследствии перерос в потасовку.
«Школа сразу же отреагировала на происшествие. Мы отправили сообщение в полицию, Главное управление образования, поставили в известность родителей», — передаёт слова Буренских РИА Новости.
Отмечается, что в связи с произошедшим педагог была отстранена от проведения занятий, а позднее — уволена.
Ранее телеканал ТВК опубликовал запись, на кадрах которой видно, как женщина применяет физическую силу к двум подросткам, в частности, таскает их за волосы, бьёт по лицу.
В марте учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, которая была вынуждена уйти из школы после публикации «провокационных» фотографий в социальных сетях, прокомментировала в беседе с RT заявление Минпросвещения России, представители которого пообещали женщине разобраться в ситуации.
Инцидент прокомментировала российская телеведущая Ксения Собчак.