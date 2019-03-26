Минпросвещения поручило разобраться с увольнением учительницы на Алтае

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Минпросвещения России поручило органам управления образованием Алтайского края разобраться в ситуации с увольнением преподавателя Татьяны Кувшинниковой из школы в Барнауле после публикации педагогом якобы провокационного фото в сети.
Минпросвещения поручило разобраться с увольнением учительницы на Алтае
  • © tanyakuvsh / instagram

«Министерство поручило региональным органам управления образованием Алтайского края детально разобраться в случившемся», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве также подчеркнули, что «администрации школ должны способствовать выстраиванию атмосферы понимания между педагогическим и родительским сообществами, а не содействовать излишнему давлению на педагогов».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в эфире телепрограммы «Человек и закон» на Первом канале говорилось об увольнении Кувшинниковой, которая в одной из социальных сетей опубликовала «провокационное» фото, сделанное в районе озера Пионерское в рамках мероприятия в честь поддержки зимней Универсиады в Красноярске. 

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН выразил мнение, что для ограждения учителей от повторения опыта Кувшинниковой следует дать чёткое определение тому, что считается «аморальным поведением», в школьных инструкциях, а лучше и вовсе лишить школу права регламентировать частную жизнь педагогов.

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