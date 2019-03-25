Министр образования Алтайского края оценил ситуацию с уволенной из-за фото учительницей

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Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в беседе с Nation News оценил ситуацию вокруг учительницы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, уволенной из-за публикации в социальной сети фото со спортивного мероприятия, на котором она запечатлена в коротком платье.
Министр образования Алтайского края оценил ситуацию с уволенной из-за фото учительницей
  • © tanyakuvsh / instagram

«Я считаю, что современной школе нужны педагоги, которые пропагандируют здоровый образ жизни и спорт», — заявил он.

По словам министра, власти продолжают разбираться в ситуации, но уже сейчас можно сказать, что Кувшинникову не оставят без работы.

«Нам нужен каждый педагог, особенно такой талантливый и энергичный», — подчеркнул он.

Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН выразил мнение, что для ограждения учителей от повторения опыта Кувшинниковой следует дать чёткое определение тому, что считается «аморальным поведением», в школьных инструкциях, а лучше и вовсе лишить школу права регламентировать частную жизнь педагогов.

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