Министр образования Алтайского края оценил ситуацию с уволенной из-за фото учительницей
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«Я считаю, что современной школе нужны педагоги, которые пропагандируют здоровый образ жизни и спорт», — заявил он.
По словам министра, власти продолжают разбираться в ситуации, но уже сейчас можно сказать, что Кувшинникову не оставят без работы.
«Нам нужен каждый педагог, особенно такой талантливый и энергичный», — подчеркнул он.
Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН выразил мнение, что для ограждения учителей от повторения опыта Кувшинниковой следует дать чёткое определение тому, что считается «аморальным поведением», в школьных инструкциях, а лучше и вовсе лишить школу права регламентировать частную жизнь педагогов.