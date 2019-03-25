В федерации «Белые медведи» прокомментировали ситуацию с уволенной из-за фото учительницей

Вице-президент Федерации закаливания и спортивного плавания «Белые медведи» Галина Лопатина в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию вокруг учительницы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, уволенной из-за публикации в социальной сети фото со спортивного мероприятия, на котором она запечатлена в коротком платье.

«Это был снимок с тренировки в рамках развлекательной фотосессии. Татьяна пришла туда с детьми и искупалась. Выйти к турникам попросил наш фотограф», — заявила Лопатина.

Она отметила, что Кувшинникова — «педагог до глубины души».

В свою очередь, сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН выразил мнение, что для ограждения учителей от повторения опыта Кувшинниковой следует дать чёткое определение тому, что считается «аморальным поведением», в школьных инструкциях, а лучше и вовсе лишить школу права регламентировать частную жизнь педагогов.

Ранее Кувшинникова рассказала о травле своего ребёнка в школе.