Уволенная в Барнауле из-за фото учительница рассказала о травле её сына в школе

Преподаватель одного из образовательных учреждений Барнаула 38-летняя Татьяна Кувшинникова, которая была уволена из-за публикации в социальной сети фото со спортивного мероприятия, на котором она запечатлена в коротком платье, рассказала о травле своего ребёнка в школе.

По словам Кувшинниковой, негативное влияние на её сына оказывает преподаватель математики.

«У меня сын там ещё учится. Я не хотела шумиху поднимать. 11-й класс ему надо закончить. Его двойками заваливают по математике, хотя с репетитором он занимается. Она (учительница. — RT) его не хочет допускать к ЕГЭ. Она его травит, да. Вызывает к доске и двойки ставит», — пояснила женщина в ходе беседы с радиостанцией «Говорит Москва».

Педагог также отметила, что намерена рассказать о происходящем директору школы, а в случае, если ситуация в отношении её сына не изменится, обратиться в вышестоящие инстанции.

Кроме того в ходе разговора она добавила, что после увольнения ей предложили работу в частной школе.

Как уточняет канал «360», в эфире телепрограммы «Человек и закон» на Первом канале сообщалось об увольнении преподавателя Кувшинниковой, которая в одной из социальных сетей опубликовала «провокационное» фото, сделанное в районе озера Пионерское в рамках мероприятия в честь поддержки зимней Универсиады в Красноярске.

Кувшинникова, как отмечается, активно занимается спортом и является членом Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи».

Решение об увольнении педагога приняла администрация школы после соответствующего обращения матери одного из учеников, которая пожелала остаться неназванной.

Летом 2018 года сообщалось, что в Омске уволили учительницу истории Викторию Попову после распространения в интернете её фотографий в купальнике.

Впоследствии в областном Министерстве образования заявили, что женщина вернётся на работу.