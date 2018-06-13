Уволенная из-за фото в купальнике омская учительница вернётся в школу

Учительница истории Виктория Попова вернётся на работу в омскую школу, из которой была уволена из-за фотосессии в купальнике, сообщил пресс-секретарь областного Министерства образования Илья Крылич.

«Учительница вернётся в ту же самую школу, где работала», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Омске учительницу уволили после распространения в интернете её фотографий в купальнике. В мэрии заявили, что Попова «нанесла урон имиджу школы» и «высокому званию педагогического работника».

Позднее выяснилось, что снимки были сделаны для рекламы магазина одежды, а в сеть их выложила модельная школа.

Активисты запустили флешмоб в защиту учительницы. Поповой предложили вернуться на работу в ту же или другую школу.