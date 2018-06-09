Учительницу уволили из школы Омска после выложенных в сеть фото в купальнике
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.
«Своим поведением — распространением в интернете фотографий фривольного содержания в целях продвижения некоего коммерческого проекта — нанесла урон имиджу школы, а самое главное — высокому званию педагогического работника. Осознав данный факт, педагог написала заявление по собственному желанию», — заявили в мэрии.
При этом, как сообщают местные СМИ, сама преподаватель объяснила появление фотографий тем, что в свободное от работы время она училась в школе подготовки моделей. Фотографии в купальном костюме были сделаны для рекламы магазина одежды, и модельная школа выложила их в сеть.
Ранее сообщалось, что в США педагога уволили за демонстрацию детям нацистского приветствия.