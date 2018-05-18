В Шадринске уволена директор школы, где ученица устроила стрельбу

В Шадринске освобождена от должности директор школы №15 Александра Юрченко, сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию города.

Заявление подписали в отделе образования.

17 мая у Юрченко был последний день отпуска, после которого она не возобновила работу. Она занимала должность директора 16 лет.

Обязанности руководителя временно исполняет заместитель по учебно-воспитательной работе Людмила Буркова.

«В последующем будет проведён конкурс на замещение вакантной должности», — заявила пресс-секретарь администрации Шадринска Тамара Петкова.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка при губернаторе Курганской области Алёна Лопатина рассказала о ситуации с одной из школьниц, стрелявших по одноклассникам из пневматического пистолета в Шадринске.

Также президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский в беседе с НСН прокомментировал предложение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о тренингах для учителей на случай нападений в школах.