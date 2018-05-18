В Шадринске уволена директор школы, где ученица устроила стрельбу
Заявление подписали в отделе образования.
17 мая у Юрченко был последний день отпуска, после которого она не возобновила работу. Она занимала должность директора 16 лет.
Обязанности руководителя временно исполняет заместитель по учебно-воспитательной работе Людмила Буркова.
«В последующем будет проведён конкурс на замещение вакантной должности», — заявила пресс-секретарь администрации Шадринска Тамара Петкова.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка при губернаторе Курганской области Алёна Лопатина рассказала о ситуации с одной из школьниц, стрелявших по одноклассникам из пневматического пистолета в Шадринске.
Также президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский в беседе с НСН прокомментировал предложение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о тренингах для учителей на случай нападений в школах.