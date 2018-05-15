Эксперт прокомментировал идею о тренингах для учителей на случай нападений в школах

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Президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский в беседе с НСН прокомментировал предложение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о тренингах для учителей на случай нападений в школах.

«Обучение учителей не может привести к нивелированию роли школьной охраны, так как основное у школьной охраны — это обеспечение контрольно-пропускного режима», — сказал эксперт.

Тем не менее, по его словам, некая подготовка к таким экстренным ситуациям, как нападение в школе, нужна. Она может облегчить и изменить последствия, но охрану не заменит, добавил Саминский.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль центрального аппарата СК ход расследования уголовных дел и проверок по факту происшествий, в результате которых пострадали дети.

Также URA.RU сообщало, что уполномоченный по правам ребёнка при губернаторе Курганской области Алёна Лопатина рассказала о ситуации с одной из школьниц, стрелявших по одноклассникам из пневматического пистолета в Шадринске.

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