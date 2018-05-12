Бастрыкин поручил СК взять на контроль расследование ряда происшествий с детьми

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль центрального аппарата СК ход расследования уголовных дел и проведения проверок по факту происшествий, в результате которых пострадали дети.

Об этом сообщается на официальном сайте СК России.

«Сегодня средствами массовой информации публиковались сведения из различных регионов страны о резонансных происшествиях, произошедших в Санкт-Петербурге, Забайкальском и Краснодарском краях», — отметили в ведомстве. 

В сообщении отмечается, что следователи возбудили дело по факту причинения смерти по неосторожности в детской инфекционной больнице Санкт -Петербурга 4-летнему мальчику. Также было возбуждено дело о происшествии в бассейне, при котором тяжёлые травмы получил 8-летний ребёнок. 

В Забайкальском крае следственные органы приняли в производство дело о нападении 18-летнего юноши на директора сельской школы.

В Краснодарском крае была организована проверка по факту ранения восьмилетней девочки.

Бастрыкин поручил доложить о результатах расследований.

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