Бастрыкин поручил передать дело в отношении мэра Махачкалы в ГСУ по Северному Кавказу

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«Бастрыкин поручил передать уголовное дело в отношении главы городского округа с внутригородским делением город Махачкала Мусы Мусаева для дальнейшего наиболее полного и тщательного расследования в Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу СК России», — говорится в сообщении.

Глава СК поручил следователям ГСУ по СКФО принять необходимые меры для скорейшего установления всех обстоятельств преступления, в том числе полного ущерба, причинённого преступными действиями, и всесторонней квалификации действий фигуранта дела.

Кроме того, следователям поручено проверить деятельность Мусаева на предмет наличия других возможных эпизодов преступной деятельности.

Ранее Бастрыкин взял на контроль расследование дела в отношении главы Махачкалы.

Подробнее — в материале RT.

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