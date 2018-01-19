«Нарушены интересы государства»: почему против мэра Махачкалы возбудили уголовное дело‍

Против мэра Махачкалы Мусы Мусаева возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в превышении полномочий и нанесении ущерба бюджету Дагестана на сумму в 80 млн рублей. Следователи СК РФ, а также представители Генпрокуратуры проводят обыски в его квартире, на рабочем месте и в кабинетах его коллег. Ожидается, что в ближайшее время главу города отстранят от исполнения обязанностей. В 2013 году его предшественник также был арестован и снят с должности. Подробности уголовного дела против Мусаева — в материале RT.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Он подозревается в превышении полномочий. Кроме того, следствие обвиняет его в нанесении ущерба бюджету Республики Дагестан в размере 80 млн рублей.

«Незаконными действиями Мусаева существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен значительный материальный ущерб бюджету Республики Дагестан на сумму около 80 миллионов рублей», — сообщается в официальном заявлении ведомства.

В Республике Дагестан глава городского округа подозревается в превышении должностных полномочий https://t.co/lpI1M2P3mm — Следственный комитет (@sledcom_rf) January 19, 2018

По данным следствия, в марте 2016 года Мусаев продал земельный участок площадью 17,5 тыс. квадратных метров в собственность ОАО «АСПК» за 1,1 млн рублей.

«На основании незаконного постановления регистрирующим органом в Единый реестр прав внесена запись о государственной регистрации права собственности на данный земельный участок за акционерным обществом», — пояснили в СК РФ.

При этом, согласно заключению специалиста, рыночная стоимость этой земли составляет более 81 млн рублей. Таким образом, предполагаемый ущерб, нанесённый бюджету республики, составляет около 80 млн рублей.

Следственные мероприятия по делу с целью «закрепления доказательств вины подозреваемого» продолжаются.

Обыски

В пятницу начала поступать информация о том, что представители СК по СКФО, а также УФСБ Дагестана проводят обыски в доме и на рабочем месте мэра Махачкалы Мусы Мусаева.

РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города соощило, что к группе специалистов затем присоединились и представители Генпрокуратуры РФ.

«Прибывшая группа… присоединилась к обыскам в мэрии. При этом обыски проходят не только в кабинете мэра, но и его замов», — сообщил собеседник агентства.

Здание мэрии Махачкалы

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Следствие намерено ходатайствовать об отстранении Мусаева от должности мэра Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана.

Уголовное дело, на основании которого будет направлено ходатайство, было возбуждено руководителем следственного управления СК по Дагестану Сергеем Дубровиным 18 января. Он принял это решение, рассмотрев материалы, поступившие в декабре 2017 года из службы экономической безопасности ФСБ России и МВД по Республике Дагестан.

Коррупмированный предшественник

Находящийся под следствием Муса Мусаев занял пост мэра столицы Дагестана в 2015 году, до этого он работал министром строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана.

При этом одному из предшественников Мусаева уже приходилось уходить с поста из-за проблем с законом. В 2013 году был арестован Саид Амиров, который тогда занимал должность мэра Махачкалы.

Экс-мэр Махачкалы Саид Амиров

РИА Новости

© Сергей Пивоваров

Следствие над Амировым длилось около двух лет. Изначально ему были предъявлены обвинения в убийстве и.о.руководителя следственного отдела СКР по Советскому району Махачкалы Арсена Гаджибекова. Преступление было совершено в декабре 2011 года.

Но в ходе следствия по первому делу были выявлены новые преступления, в том числе «приготовление к посягательству на жизнь государственного деятеля». Саиду Амирову и его племяннику Юсупу Джапарову были предъявлены обвинения в терроризме и незаконном обороте оружия.

Также по теме Бывшего мэра Махачкалы обвинили в терроризме Экс-мэру Махачкалы Саиду Амирову и его племяннику Юсупу Джапарову предъявлены обвинения в терроризме и незаконном обороте оружия....

Экс-мэр Махачкалы намеревался сбить с помощью ПЗРК самолёт депутата Народного собрания Дагестана Сагида Муртазалиева, а затем списать это на теракт боевиков. По мнению следствия, данное преступление должно было не только устранить политического оппонента бывшего мэра, но и оказать воздействие на представителей исполнительной власти Дагестана «при принятии решений, в которых был заинтересован Амиров».

Позже он был признан виновным в подготовке теракта. По этому обвинению Суд приговорил отстранённого мэра Махачкалы Саида Амирова к десяти годам колонии строгого режима. В общей сложности по всем обвинениям суд приговорил Амирова к пожизненному заключению. Сейчас он отбывает наказание в колонии Оренбургской области.

Борьба с коррупцией

Глава российского государства Владимир Путин неоднакратно заявлял о необходимости жёстко пресекать преступную деятельность в высших эшелонах власти. В марте 2017 года он призвал органы внутренних дел уделить особое внимание работе, связанной с раскрытием коррупционных преступлений. В связи с этим он заявил о необходимости усилить работу по формированию доказательной базы и внедрить современные криминалистические средства при расследовании подобных дел.

В декабре 2017 года Государственная дума в третьем чтении приняла закон, предусматривающий создание реестра коррупционеров. В него будут попадать чиновники, которых уволили в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.