СК: мэр Махачкалы подозревается в превышении полномочий с ущербом в 80 млн рублей

Мэр Махачкалы Муса Мусаев подозревается в превышении полномочий с ущербом в 80 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении главы городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» Мусы Мусаева», — говорится в сообщении, поступившем в RT.

Отмечается, что Мусаева подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России («Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий»).

По данным следствия, ущерб бюджету Дагестана от действий Мусаева оценивается в 80 млн рублей.

Ранее источник сообщил, что в доме и на рабочем месте мэра Махачкалы Мусы Мусаева проходят обыски.