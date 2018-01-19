Источник сообщил об обыске в доме мэра Махачкалы

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В доме и на рабочем месте мэра Махачкалы Мусы Мусаева проходят обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

«Сотрудниками правоохранительных органов, а именно СК по СКФО, а также УФСБ Дагестана, проводятся обыски в доме мэра Махачкалы, а также его личном кабинете в администрации города», — сказал источник.

Причины обысков не уточняются.

Ранее оперативники обнаружили двухметрового крокодила при обыске в Петергофе.

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