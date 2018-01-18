СМИ: Оперативники обнаружили двухметрового крокодила при обыске в Петергофе
Оперативники отдела управления уголовного розыска провели серию обысков по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов в Петергофе и обнаружили в подвале здания нильского крокодила.
Как сообщает «Фонтанка.Ру», оперативники проводили обыск в Петергофе в здании по адресу улица Шахматова, 14.
Отмечается, что в процессе осмотра подвала полицейские увидели выдолбленный в цементе бассейн, а в нём — двухметрового крокодила.
Ранее сообщалось, что в Мексике крокодил напал на четырёхлетнего мальчика и утащил его под воду.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.