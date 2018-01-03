СМИ: В Мексике крокодил утащил под воду ребёнка
В Мексике крокодил напал на четырёхлетнего мальчика и утащил его под воду. Об этом сообщает Mexico News Daily.
Как отмечается, инцидент произошёл 1 января.
В настоящее время спасатели и добровольцы ищут ребёнка.
По данным издания, это уже седьмое нападение крокодилов за семь лет.
Ранее сообщалось, что аллигатор утащил двухлетнего мальчика в воду около курортного отеля в Disney's Grand Floridian Resort & Spa в городе Орландо в американском штате Флорида.
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