Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров

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Президент России Владимир Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров.

Согласно документу, опубликованному на портале нормативно-правовой информации, изменения будут внесены в законодательные акты, регулирующие использование государственных информационных систем на государственной гражданской службе России.

В реестр сроком на пять лет будут вноситься сведения о лицах, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Реестр размещается в федеральной ГИС в интернете. Порядок ведения реестра будет определяться правительством России.

21 декабря Государственная дума в третьем чтении приняла закон, предусматривающий создание реестра коррупционеров.

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