Бастрыкин взял на контроль расследование дела в отношении главы Махачкалы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Об этом говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко, поступившем в RT.

Отмечается, что в настоящее время Мусаев задержан. Ранее сообщалось, что Мусаева подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий). Ущерб бюджету Дагестана от действий Мусаева оценивается в 80 млн рублей.