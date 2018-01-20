Бастрыкин взял на контроль расследование дела в отношении главы Махачкалы

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Об этом говорится  в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко, поступившем в RT.

Отмечается, что в настоящее время Мусаев задержан.

Ранее сообщалось, что Мусаева подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).

Ущерб бюджету Дагестана от действий Мусаева оценивается в 80 млн рублей.

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