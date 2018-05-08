Омбудсмен рассказала о ситуации со школьницей, стрелявшей по одноклассникам в Шадринске

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Уполномоченный по правам ребёнка при губернаторе Курганской области Алёна Лопатина рассказала о ситуации с одной из школьниц, стрелявших по одноклассникам из пневматического пистолета в Шадринске. Об этом сообщает URA.RU.

Главная виновница инцидента вернулась из санатория, где проходила реабилитацию. В старую школу она не ходит. По словам омбудсмена, решается вопрос о переводе девочки в другое учебное заведение.

Как отметила Лопатина, это может быть другая школа или учреждение закрытого типа.

«На мой взгляд, девочка нуждается в особых условиях воспитания, которые ей не могут обеспечить дома. Этот вопрос может поднять комиссия по делам несовершеннолетних, но решение примет только суд», — пояснила она.

Омбудсмен также сказала, что обстановка в школе, где произошёл инцидент, полностью нормализовалась.

Ранее департамент образования и науки Курганской области рекомендовал уволить директора шадринской школы, где в марте 2018 года произошла стрельба.

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