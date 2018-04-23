В Курганской области рекомендовали уволить директора школы, где произошла стрельба
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«Так как школа муниципальная, мы можем только рекомендовать городскому отделу образования принять какие-либо меры», — отметил Абрамов.
Он рассказал, что в ходе ведомственной проверки были обнаружены управленческие системные дефекты, что позволяет поставить вопрос о соответствии директора образовательного учреждения занимаемой должности.
В департаменте также считают необходимым наказать нескольких сотрудников школы, в том числе классного руководителя, социального педагога и замдиректора по воспитательной работе. Речь идёт о дисциплинарном взыскании.
В самом ведомстве из-за инцидента уже наказаны два чиновника, отметил Абрамов.
Со своей стороны, глава отдела образования Шадринска Светлана Кислицына заявила, что директор школы Александра Юрченко находится в отпуске, и после её выхода на работу 17 мая будет принято соответствующее решение.
21 марта в Шадринске ученица седьмого класса устроила в школе стрельбу из пневматического оружия. НСН сообщала о пострадавших.