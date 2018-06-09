Уволенной из-за фото в купальнике омской учительнице предложили вернуться на работу

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Учительница истории, которая была вынуждена уволиться из школы в Омске из-за её фотографий в купальнике, появившихся в интернете, сможет продолжить работать по специальности. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Уволенной из-за фото в купальнике омской учительнице предложили вернуться на работу
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Как отметили в кабмине, в региональном Минобразования прошла встреча министра Татьяны Дерновой с уволенной учительницей Викторией Поповой и руководством школы по поводу сложившейся ситуации.

«В ходе встречи обсуждались варианты урегулирования конфликта, был решён вопрос дальнейшего трудоустройства Виктории учителем», — приводит РИА Новости сообщение.

Представитель пресс-службы пояснил агентству, что девушке предложили вернуться на работу учителем в ту же или другую школу, на что Попова пообещала подумать.

Ранее сообщалось, что в Омске учительницу уволили после того, как в интернете были опубликованы её фотографии в купальнике. В мэрии заявили, что распространением в интернете подобных фотографий она «нанесла урон имиджу школы» и «высокому званию педагогического работника».

Сама учительница рассказала, что снимки были сделаны для рекламы магазина одежды, а в сеть их выложила модельная школа.

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