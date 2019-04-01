Уволенная учительница из Барнаула перешла в институт повышения квалификации педагогов

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Учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова из Барнаула, которая была вынуждена уволиться из школы после публикации якобы провокационного фото в сети, перешла на работу в Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования (АКИПКРО).
Уволенная учительница из Барнаула перешла в институт повышения квалификации педагогов
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«Татьяна Кувшинникова станет специалистом по учебно-методической работе АКИПКРО. Она выйдет на работу уже с 2 апреля», — приводит ТАСС слова представителя организации.

Ранее Минпросвещения России поручило органам управления образованием Алтайского края разобраться в ситуации с увольнением преподавателя Татьяны Кувшинниковой из школы в Барнауле после публикации педагогом якобы провокационного фото в сети.

Кувшинникова прокомментировала в беседе с RT заявление Минпросвещения России, пообещавшего разобраться в ситуации с её увольнением.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в беседе с Nation News оценил ситуацию вокруг учительницы.

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