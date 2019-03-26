Учительница из Барнаула прокомментировала ситуацию с увольнением

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Учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, которая была вынуждена оставить работу в школе после публикации фотографий в соцсетях, прокомментировала в беседе с RT заявление Минпросвещения России, пообещавшего разобраться в ситуации с её увольнением.
Учительница из Барнаула прокомментировала ситуацию с увольнением
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«Да, я слышала об этом. Но в школу я возвращаться не буду. Мне говорили, что я могу работать и дальше, но мне некомфортно работать в такой обстановке», — сообщила RT педагог.

Женщина добавила, что волнуется за своего сына из-за того, что вокруг ситуации с её увольнением вновь поднялась шумиха. Сын Татьяны продолжает учиться в школе, откуда уволилась педагог, в этом году юноше предстоит сдавать ЕГЭ.

Ранее RT писал, что учитель русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из школы после скандала, вызванного публикацией её фотографий в купальнике. Снимки были сделаны на соревнованиях по зимнему плаванию, однако кто-то из родителей счёл их слишком откровенными.

Педагога уволили в начале февраля, но после того, как за Кувшинникову вступились родители её учеников, директор школы вернула ей работу. Однако вскоре Татьяна уволилась по собственному желанию. В интервью RT женщина пояснила, что столкнулась с давлением со стороны директора школы, пообещавшей ей постоянные проверки. 

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