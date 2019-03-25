«Главное, чтобы сыну дали доучиться»: в Барнауле учительницу вынудили уволиться из-за фото в коротком платье

В Барнауле учительница Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из школы из-за фотографий, на которых она запечатлена в коротком платье и купальнике. Снимки были сделаны на соревнованиях по зимнему плаванию, посвящённых открытию Универсиады в Красноярске. По словам педагога, сначала её хотели просто уволить, но затем позволили продолжить работу. Однако вскоре начались проверки, которые, как заявила женщина, превратились в форму давления, и она решила уйти. В интервью RT Кувшинникова сообщила подробности этой истории, рассказала, как ситуация повлияла на её сына и чем она собирается заниматься после ухода из школы.

В феврале 2019 года учитель русского языка и литературы барнаульской школы №13 Татьяна Кувшинникова опубликовала несколько фотографий, которые были сделаны на соревнованиях по зимнему плаванию, посвящённых открытию зимней Универсиады в Красноярске. На одной из них она была в спортивном купальнике, на другой — в платье выше колен.

38-летняя женщина давно занимается спортом и состоит в Федерации закаливания и зимнего плавания Алтайского края «Белые медведи». Фото были сделаны перед заплывом на озере Пионерское.

Кто-то из родителей счёл снимки с участием учителя слишком откровенными, в итоге фото дошли до директора школы Людмилы Кузнецовой. Та согласилась с претензиями в адрес учителя и уволила её.

Тем не менее родители многих учеников поддержали педагога и попросили руководство школы не увольнять Кувшинникову. Директор школы согласилась оставить педагога, предупредив, что за её работой будут пристально следить и контролировать.

Контроль, по словам Кувшинниковой, превратился в давление, которого она не выдержала, и учительница написала заявление об увольнении по собственному желанию. В школе, куда RT обратился за комментарием, обсуждать ситуацию об увольнении педагога отказались.

В свою очередь, сама Татьяна согласилась побеседовать с RT и рассказать, что именно послужило причиной её ухода.

— Татьяна, как руководство школы обосновало решение о вашем увольнении в феврале, когда вы опубликовали фото?

— Директор заявила, что мои фотографии — «пятно на репутации школы» и так одеваются «только проститутки». Всё это её слова. Она рассказала, что ей прислали фотографию с вопросом: «Это что? Сейчас учителя так одеваются? Так можно?» А потом уже сама Кузнецова мне всё высказала. И я до сих пор не знаю, кто из родителей пожаловался.

Меня обвинили в невежестве и недостатке воспитания! А потом я узнала, что изначально директор вообще планировала уволить меня безо всяких объяснений. Я думаю, что тогда я бы точно пошла в суд.

При этом с большинством родителей у меня сложились очень хорошие отношения, они были в шоке, когда узнали, что меня увольняют. В итоге за меня вступилась мама моей ученицы, которая вместе со мной занимается зимним плаванием. К ней присоединились ещё несколько человек, собрали подписи, чтобы меня оставили на работе.

— Ваши ученики тоже занимались зимним плаванием?

— Да, ученики тоже занимались, ходили со мной, иногда по шесть, по восемь человек! Не все, конечно, но небольшими группами ходили, даже принимали участие в соревнованиях, занимали призовые места. Им нравилось. И ведь это спорт!

А есть дети из неблагополучных семей, их тем более надо привлекать к здоровому образу жизни, надо, чтобы у них был хороший, положительный пример перед глазами. А кто, если не учитель, должен подавать такой пример?

Некоторые родители не понимают, но хорошо, что большинство — адекватные.

— Почему вы всё равно решили оставить работу в школе №13? Было ли это связано с проверками, которые вам обещало руководство?

— Да, были проверки. После февральского скандала мне сказали, что теперь будут внеплановые проверки комитета по образованию якобы из-за того, что я раздула скандал и вынесла сор из избы. Директор предупредила, что она сама придёт ко мне на урок и будет смотреть, как я проведу диктант. Однако в тот день она так и не пришла.

Зато потом на мой урок без предупреждения отправили завуча. Весь урок она придиралась буквально ко всему: например, на какой стороне доски писать домашнее задание, а на какой — классное. В тот день тетради сдали не все дети — опять же стали выяснять, почему. Некоторым ученикам я не ставила оценки за классную работу, ведь были ребята, которые совсем чуть-чуть написали. Меня раскритиковали и за это.

В конце урока завуч пообещала, что придёт еще. Но я в тот же день написала заявление об увольнении, потому что решила, что в такой напряжённой обстановке работать уже невозможно.

Мой сын учится в этой же школе, в этом году у него ЕГЭ. Больше всего меня беспокоит, что у него из-за этой истории будут проблемы.

— То есть вашего сына затронул этот конфликт с руководством школы?

— Он учится здесь второй год, но тоже не прижился в коллективе, даже не хочет идти на выпускной. Переводиться в другую школу, конечно, уже поздно — экзамены на носу. Для меня важно, чтобы ему дали доучиться. У него проблемы по математике, и он занимается с репетитором.

Я очень боюсь, что давление будет только усиливаться и нам вообще не дадут закончить школу. Сын хочет поступать на актёрский, пять раз в неделю посещает подготовительные курсы. И при этом он постоянно делает математику — из-за этого не получается уделять должное внимание литературе, которая является для него профильным предметом. Но ему, несмотря на всё, продолжают ставить двойки по математике!

Я уже не знаю, предвзятое это отношение к моему сыну или что-то ещё. Завтра мы с мужем будем разговаривать с директором, и если мы не получим никакого объяснения, то я буду эту проблему озвучивать везде, и в прокуратуру тоже буду писать.

К тому же теперь, когда я не работаю, от занятий с репетиторами пришлось отказаться, потому что денег на это уже не хватает. У меня зарплата была 11—12 тыс. рублей. Мой муж сейчас вынужденно не работает.

— Планируете ли вы и дальше работать в сфере школьного образования?

— В школе №13 я работала только с начала года, мне дали пятый класс. Мне было интересно, я взялась за это с энтузиазмом, я хотела свой класс довести до выпуска, чтобы своими глазами увидеть, как вырастут дети, научить их хорошему.

Конечно, я вообще не планировала уходить, меня всё устраивало. Но после всех этих скандалов нет никакого желания возвращаться в школу.

По второму образованию я художник, поэтому я пойду или в художественную школу, или в частную. Мне проще работать с маленьким коллективом, а тем более — с благодарными людьми, которые заинтересованы в моей работе.