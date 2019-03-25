Собчак поддержала уволенную из-за «провокационного» фото учительницу из Барнаула
- Reuters
«Это Татьяна Кувшинникова... Её заставили уволиться после того, как родители пожаловались на вот этот снимок директору школы... Что это за дела? Разве платье как-то влияет на компетенцию преподавателя?» — цитирует Собчак URA.RU.
Как уточняет телеканал «360», Кувшинникова была уволена из школы после публикации в соцсети «провокационного» фото, сделанного в рамках мероприятия в честь поддержки зимней Универсиады в Красноярске.
На нём женщина изображена в коротком платье, надетом на купальник.
Преподаватель, как отмечается, активно занимается спортом и является членом Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи».