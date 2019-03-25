Собчак поддержала уволенную из-за «провокационного» фото учительницу из Барнаула

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Российская телеведущая Ксения Собчак в своём Telegram прокомментировала ситуацию вокруг увольнения преподавателя Татьяны Кувшинниковой из школы в Барнауле после публикации педагогом якобы провокационного фото в сети.
Собчак поддержала уволенную из-за «провокационного» фото учительницу из Барнаула
  • Reuters

«Это Татьяна Кувшинникова... Её заставили уволиться после того, как родители пожаловались на вот этот снимок директору школы... Что это за дела? Разве платье как-то влияет на компетенцию преподавателя?» — цитирует Собчак URA.RU.

Как уточняет телеканал «360», Кувшинникова была уволена из школы после публикации в соцсети «провокационного» фото, сделанного в рамках мероприятия в честь поддержки зимней Универсиады в Красноярске. 

На нём женщина изображена в коротком платье, надетом на купальник.

Преподаватель, как отмечается, активно занимается спортом и является членом Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи».

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