Собчак поддержала уволенную из-за «провокационного» фото учительницу из Барнаула

Российская телеведущая Ксения Собчак в своём Telegram прокомментировала ситуацию вокруг увольнения преподавателя Татьяны Кувшинниковой из школы в Барнауле после публикации педагогом якобы провокационного фото в сети.

«Это Татьяна Кувшинникова... Её заставили уволиться после того, как родители пожаловались на вот этот снимок директору школы... Что это за дела? Разве платье как-то влияет на компетенцию преподавателя?» — цитирует Собчак URA.RU.

Как уточняет телеканал «360», Кувшинникова была уволена из школы после публикации в соцсети «провокационного» фото, сделанного в рамках мероприятия в честь поддержки зимней Универсиады в Красноярске.

На нём женщина изображена в коротком платье, надетом на купальник.

Преподаватель, как отмечается, активно занимается спортом и является членом Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи».