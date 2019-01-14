Альпинистов из Сочи привлекут для разбора завалов после взрыва газа в Шахтах

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Альпинисты Южного регионального поисково-спасательного отряда из Сочи будут участвовать в разборе завалов после взрыва газа в жилом доме в Шахтах Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслава Бутко.
Альпинистов из Сочи привлекут для разбора завалов после взрыва газа в Шахтах
  • РИА Новости

«В настоящее время работает группировка более 200 человек МЧС России. Организовано взаимодействие со всеми необходимыми заинтересованными службами», — сообщил Бутко.

Ожидается прибытие трёх тяжёлых автокранов для организации снятия перекрытий верхних этажей дома.

Взрыв газа произошёл в жилом доме в Шахтах утром в понедельник, 14 января.

В результате происшествия было эвакуировано 140 человек, на месте продолжается поисково-спасательная операция.

По данным экстренных служб, один человек погиб, семерых удалось спасти, четыре человека могут находиться под завалами.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовного дела по факту ЧП.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в жилом доме в Шахтах полностью разрушены четыре квартиры.

Также URA.RU сообщало, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил порядок выплат гражданам, потерявшим жильё при взрыве дома в Магнитогорске.

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