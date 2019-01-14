Альпинистов из Сочи привлекут для разбора завалов после взрыва газа в Шахтах

Альпинисты Южного регионального поисково-спасательного отряда из Сочи будут участвовать в разборе завалов после взрыва газа в жилом доме в Шахтах Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслава Бутко.

«В настоящее время работает группировка более 200 человек МЧС России. Организовано взаимодействие со всеми необходимыми заинтересованными службами», — сообщил Бутко.

Ожидается прибытие трёх тяжёлых автокранов для организации снятия перекрытий верхних этажей дома.

Взрыв газа произошёл в жилом доме в Шахтах утром в понедельник, 14 января.

В результате происшествия было эвакуировано 140 человек, на месте продолжается поисково-спасательная операция.

По данным экстренных служб, один человек погиб, семерых удалось спасти, четыре человека могут находиться под завалами.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовного дела по факту ЧП.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в жилом доме в Шахтах полностью разрушены четыре квартиры.

Также URA.RU сообщало, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил порядок выплат гражданам, потерявшим жильё при взрыве дома в Магнитогорске.