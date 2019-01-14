Альпинистов из Сочи привлекут для разбора завалов после взрыва газа в Шахтах
- РИА Новости
«В настоящее время работает группировка более 200 человек МЧС России. Организовано взаимодействие со всеми необходимыми заинтересованными службами», — сообщил Бутко.
Ожидается прибытие трёх тяжёлых автокранов для организации снятия перекрытий верхних этажей дома.
Взрыв газа произошёл в жилом доме в Шахтах утром в понедельник, 14 января.
В результате происшествия было эвакуировано 140 человек, на месте продолжается поисково-спасательная операция.
По данным экстренных служб, один человек погиб, семерых удалось спасти, четыре человека могут находиться под завалами.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовного дела по факту ЧП.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в жилом доме в Шахтах полностью разрушены четыре квартиры.
Также URA.RU сообщало, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил порядок выплат гражданам, потерявшим жильё при взрыве дома в Магнитогорске.