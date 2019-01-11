В Челябинской области утвердили порядок выплат потерявшим жильё при обрушении в Магнитогорске
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU. Соответствующий документ опубликован пресс-службой главы региона.
Право на денежную компенсацию имеют собственники квартир, имевшие постоянную регистрацию в этих помещениях, и родственники погибших, не имеющие собственного жилья.
Размер компенсации рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра в 31 725 рублей.
Пакет необходимых документов необходимо представить к 1 сентября в региональный Минстрой.
Ранее президент магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Геннадий Величкин в беседе с телеканалом «360» рассказал о помощи пострадавшим в результате взрыва дома.