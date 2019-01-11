В Челябинской области утвердили порядок выплат потерявшим жильё при обрушении в Магнитогорске

Короткая ссылка
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил порядок выплат гражданам, потерявшим жильё при взрыве дома в Магнитогорске.
В Челябинской области утвердили порядок выплат потерявшим жильё при обрушении в Магнитогорске
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU. Соответствующий документ опубликован пресс-службой главы региона.

Право на денежную компенсацию имеют собственники квартир, имевшие постоянную регистрацию в этих помещениях, и родственники погибших, не имеющие собственного жилья.

Размер компенсации рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра в 31 725 рублей.

Пакет необходимых документов необходимо представить к 1 сентября в региональный Минстрой.

Ранее президент магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Геннадий Величкин в беседе с телеканалом «360» рассказал о помощи пострадавшим в результате взрыва дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить