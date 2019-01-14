После взрыва газа в жилом доме в Ростовской области возбуждено дело

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Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
После взрыва газа в жилом доме в Ростовской области возбуждено дело
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«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — сказала она.

Как отмечается, на месте происшествия продолжаются спасательные работы, после их завершения следователи приступят к осмотру.

«В настоящее время следователи допрашивают жильцов дома, очевидцев произошедшего. Производятся выемки и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях. В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа», — добавила Петренко.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ЧП.

В многоэтажном жилом доме в Шахтах произошёл взрыв газа, после чего обрушились перекрытия между двумя верхними этажами. 

По последним данным, погиб один человек, ещё пятеро пострадали. 

Глава государства Владимир Путин поручил губернатору области Василию Голубеву оказать всю необходимую помощь пострадавшим. 

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