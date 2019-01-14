Путин проинформирован о ЧП в Шахтах
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что Голубев проинформировал Путина о произошедшем.
«Путин дал поручение главе региона оказать всестороннюю помощь пострадавшим», — говорится в тексте.
Ранее стало известно, что в многоэтажном жилом доме в Шахтах произошёл взрыв газа, после чего обрушились перекрытия между двумя верхними этажами.
Жертвой трагедии стал один человек.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ЧП.