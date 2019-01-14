Путин проинформирован о ЧП в Шахтах

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Ростовской области Василию Голубеву оказать всю необходимую помощь гражданам, пострадавшим в результате взрыва газа в одном из жилых домов города Шахты.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что Голубев проинформировал Путина о произошедшем.

«Путин дал поручение главе региона оказать всестороннюю помощь пострадавшим», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что в многоэтажном жилом доме в Шахтах произошёл взрыв газа, после чего обрушились перекрытия между двумя верхними этажами.

Жертвой трагедии стал один человек.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ЧП.