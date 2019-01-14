Бастрыкин поручил возбудить дело после взрыва газа в доме в Шахтах

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения после взрыва газа в жилом доме в Шахтах Ростовской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Председатель СК России поручил возбудить и принять к производству Главному следственному управлению по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовное дело по факту обрушения этажей», — сказала она.

По предварительным данным, в результате хлопка газа произошло обрушение с девятого по восьмой этаж одного из подъездов дома.

Ранее ростовский губернатор Василий Голубев прибыл на место взрыва газа в Шахтах. Как отмечалось, спасатели извлекают из-под завалов двух человек.

На месте происшествия было обнаружено тело одного погибшего.