Бастрыкин поручил возбудить дело после взрыва газа в доме в Шахтах
- РИА Новости
- © СК РФ
«Председатель СК России поручил возбудить и принять к производству Главному следственному управлению по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовное дело по факту обрушения этажей», — сказала она.
По предварительным данным, в результате хлопка газа произошло обрушение с девятого по восьмой этаж одного из подъездов дома.
Ранее ростовский губернатор Василий Голубев прибыл на место взрыва газа в Шахтах. Как отмечалось, спасатели извлекают из-под завалов двух человек.
На месте происшествия было обнаружено тело одного погибшего.