Губернатор Ростовской области прибыл к месту взрыва газа в Шахтах
- Губернатор Ростовской области Василий Голубев
- РИА Новости
- © Александр Блотницкий
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
«Он (губернатор. — RT) на месте, слушает доклады всех оперативных служб», — говорится в сообщении.
Как отметили в штабе на месте ЧП, под завалами обнаружены два человека, в настоящее время их извлекают.
По данным источника агентства, спасателям удалось достать из-под завалов восьмого человека.
Ранее в многоэтажном жилом доме в Шахтах произошёл взрыв газа, после чего обрушились перекрытия между двумя верхними этажами.
На месте происшествия было обнаружено тело погибшего, ещё пять человек пострадали.