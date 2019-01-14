Губернатор Ростовской области прибыл к месту взрыва газа в Шахтах

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев прибыл к многоэтажному дому в городе Шахты, где произошёл взрыв бытового газа.
Губернатор Ростовской области прибыл к месту взрыва газа в Шахтах
  • Губернатор Ростовской области Василий Голубев
  • РИА Новости
  • © Александр Блотницкий

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Он (губернатор. — RT) на месте, слушает доклады всех оперативных служб», — говорится в сообщении.

Как отметили в штабе на месте ЧП, под завалами обнаружены два человека, в настоящее время их извлекают.

По данным источника агентства, спасателям удалось достать из-под завалов восьмого человека.

Ранее в многоэтажном жилом доме в Шахтах произошёл взрыв газа, после чего обрушились перекрытия между двумя верхними этажами.

На месте происшествия было обнаружено тело погибшего, ещё пять человек пострадали. 

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