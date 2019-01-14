«Шесть человек могут находиться под завалами»: спасатели работают на месте взрыва газа в Ростовской области

В городе Шахты Ростовской области в жилом доме произошёл взрыв газа. По данным экстренных служб, спасены семь человек, ещё шесть могут находиться под завалами. Один человек погиб. В результате ЧП повреждены четыре квартиры. RT ведёт текстовую трансляцию.