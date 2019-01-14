«Шесть человек могут находиться под завалами»: спасатели работают на месте взрыва газа в Ростовской области

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Георгий Мосалов
В городе Шахты Ростовской области в жилом доме произошёл взрыв газа. По данным экстренных служб, спасены семь человек, ещё шесть могут находиться под завалами. Один человек погиб. В результате ЧП повреждены четыре квартиры. RT ведёт текстовую трансляцию.
«Шесть человек могут находиться под завалами»: спасатели работают на месте взрыва газа в Ростовской области
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  • 14 января 2019

    Кирпичный дом, в котором произошёл взрыв газа, был построен в 1993 году и примыкает к пятиэтажке. Всего в нём находится 77 квартир. Отмечается, что в результате происшествия соседние с местом детонации подъезды не пострадали.

  • Число спасённых в ходе поисково-спасательных работ увеличилось до восьми человек, сообщил Интерфакс. Под завалами после взрыва в жилом доме могут находиться ещё шестеро.

  • По данным городской газовой аварийно-диспетчерской службы, причиной взрыва в многоквартирном доме города Шахты могла стать детонация газового баллона. Об этом представители ведомства сообщили ТАСС.

  • На место происшествия в городе Шахты выехали губернатор Ростовской области Василий Голубев и прокурор по области Юрий Баранов. При этом сотрудники ведомства уже находятся на месте ЧП.

  • Дом, в котором произошёл взрыв, был обесточен, сообщили ТАСС в компании «Донэнерго». Кроме того, экстренные службы проводят обследование несущих стен здания. Они сообщают, что на седьмом этаже девятиэтажки треснули стены.

  • Среди спасённых из-под завалов в жилом доме города Шахты в Ростовской области — двухлетний ребёнок и его мать. Спасатели ведут работы по поиску ещё семи человек.

  • Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме, восемь пострадали — пятеро из них госпитализированы, ещё трое были спасены из-под завалов. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

  • В результате взрыва газа пострадали восемь человек, пятеро из них госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в МЧС. По данным Интерфакса, под завалами могут находиться семь человек.

  • В МЧС предполагают, что детонация газа произошла на девятом, последнем этаже жилого дома. Взрыв повредил четыре квартиры — по две на восьмом и девятом этажах. К ликвидации последствий привлечены 116 спасателей, задействовано 35 единиц техники.

  • На данный момент известно о пятерых пострадавших в результате детонации газа. Об этом сообщает РИА Новости. Пять человек спасены экстренными службами, ещё 140 были эвакуированы.

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