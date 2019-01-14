Судьба четырёх человек остаётся неизвестной после взрыва газа в Шахтах

Спасатели устанавливают местонахождение четырёх человек, которые попали в эпицентр взрыва бытового газа в жилом доме в городе Шахты в Ростовской области.

Об этом, как передаёт ТАСС, заявил глава региона Василий Голубев.

«Из 13 человек, которые попали в эпицентр взрыва, из квартир № 71 и 72, остаётся неизвестной судьба четырёх человек», — сказал он.

По его словам, два человека, в том числе ребёнок, госпитализированы после обрушения.

«В больнице оказались два человека — отец и девочка. Их жизни ничего не угрожает... У папы челюстно-лицевая травма и перелом бедра. С ними работают врачи», — рассказал губернатор.

Ранее в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты произошёл взрыв газа, в результате чего обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

По последним данным, при ЧП погиб один человек, пятеро пострадали.