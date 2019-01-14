После взрыва газа в доме в Ростовской области эвакуированы 140 человек

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В городе Шахты Ростовской области после взрыва газа были эвакуированы 140 человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что жильцов направили в пункт временного размещения на базе детского дома культуры.

По словам собеседника агентства, после ЧП были приведены в готовность аэромобильные группы центра «Лидер», отряда «Центроспас», Донского спасательного центра, Главного управления МЧС по Ростовской области и Краснодарскому краю, а также два самолёта Ил-76 и один «Суперджет-100» на подмосковном аэродроме Жуковский.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа, по предварительным данным, пострадали пять человек.

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