После взрыва газа в доме в Ростовской области эвакуированы 140 человек

В городе Шахты Ростовской области после взрыва газа были эвакуированы 140 человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что жильцов направили в пункт временного размещения на базе детского дома культуры.

По словам собеседника агентства, после ЧП были приведены в готовность аэромобильные группы центра «Лидер», отряда «Центроспас», Донского спасательного центра, Главного управления МЧС по Ростовской области и Краснодарскому краю, а также два самолёта Ил-76 и один «Суперджет-100» на подмосковном аэродроме Жуковский.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа, по предварительным данным, пострадали пять человек.