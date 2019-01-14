После взрыва газа в доме в Ростовской области эвакуированы 140 человек
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Отмечается, что жильцов направили в пункт временного размещения на базе детского дома культуры.
По словам собеседника агентства, после ЧП были приведены в готовность аэромобильные группы центра «Лидер», отряда «Центроспас», Донского спасательного центра, Главного управления МЧС по Ростовской области и Краснодарскому краю, а также два самолёта Ил-76 и один «Суперджет-100» на подмосковном аэродроме Жуковский.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа, по предварительным данным, пострадали пять человек.