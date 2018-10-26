В ФАС заявили об отсутствии условий для роста цен на хлеб в России

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев заявил, что в настоящий момент нет условий, при которых могли бы расти цены на хлеб.

Об этом сообщает ТАСС.

«Условий для роста цен на хлеб нет... На самом деле при таком уровне урожайности, который мы достигли, при таком уровне экспорта, правительство, в случае если будет угроза роста цен на хлеб, может просто ограничить экспорт зерна», — сказал он.

Данное заявление он сделал в кулуарах конференции «Антимонопольное регулирование в России».

Ранее сообщалось, что ФАС проверит действия красноярских заводов по увеличению цен на хлеб.

25 октября progorod43.ru писал, что в Роспотребнадзоре представили отчёт о результатах проверки хлеба в Кировской области.