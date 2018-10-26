В ФАС заявили об отсутствии условий для роста цен на хлеб в России

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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев заявил, что в настоящий момент нет условий, при которых могли бы расти цены на хлеб.
В ФАС заявили об отсутствии условий для роста цен на хлеб в России
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Об этом сообщает ТАСС.

«Условий для роста цен на хлеб нет... На самом деле при таком уровне урожайности, который мы достигли, при таком уровне экспорта, правительство, в случае если будет угроза роста цен на хлеб, может просто ограничить экспорт зерна», — сказал он.

Данное заявление он сделал в кулуарах конференции «Антимонопольное регулирование в России».

Ранее сообщалось, что ФАС проверит действия красноярских заводов по увеличению цен на хлеб.

25 октября progorod43.ru писал, что в Роспотребнадзоре представили отчёт о результатах проверки хлеба в Кировской области.

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