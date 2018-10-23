В Минсельхозе назвали стабильной ситуацию на рынке хлеба

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Минсельхоз России оценивает ситуацию на рынке хлеба в стране как стабильную.
В Минсельхозе назвали стабильной ситуацию на рынке хлеба
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«Вопрос находится на постоянном контроле в Минсельхозе России, проводится еженедельный мониторинг ситуации на рынке зерна, продуктов его переработки и хлеба. В настоящее время ситуация характеризуется как стабильная», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минсельхоза.

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