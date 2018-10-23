ФАС проверит действия красноярских заводов по увеличению цен на хлеб

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит действия красноярских заводов «Ярхлеб» и «Дихлеб» по увеличению цен на свою продукцию.

«Со своей стороны, ФАС России проверит действия ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб» на предмет их соответствия антимонопольному законодательству», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее два красноярских хлебозавода предупредили своих контрагентов о вынужденном повышении цен на выпускаемую продукцию в среднем на 10%.

В мае газета «Известия» сообщала, что в России разработали проекты новых межгосударственных стандартов на хлеб.