Роскачество предлагает изменить ГОСТ на пиво

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Роскачество выступило с предложением изменить ГОСТ на пиво и пивные напитки. Предлагается включить в него методики контроля выполнения обязательных требований к идентификации пива и пивных напитков.
Роскачество предлагает изменить ГОСТ на пиво
  • Gettyimages.ru
  • © Witthaya Prasongsin

Об этом сообщается на сайте организации.

«Во исполнение поручения правительства России Роскачество предложило изменить ГОСТ на пиво и пивные напитки. Включение методик контроля идентификационных признаков позволит устранить проблему так называемого «легального фальсификата» на данном рынке и избежать фактов недобросовестной конкуренции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о включении в ГОСТ методик контроля выполнения обязательных требований к идентификации пива и пивных напитков.

В июле депутат Госдумы Геннадий Онищенко в комментарии ФАН оценил предложение Минфина об ужесточении правил оборота пива и пивных напитков.

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