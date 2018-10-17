Роскачество предлагает изменить ГОСТ на пиво

Роскачество выступило с предложением изменить ГОСТ на пиво и пивные напитки. Предлагается включить в него методики контроля выполнения обязательных требований к идентификации пива и пивных напитков.

Об этом сообщается на сайте организации.

«Во исполнение поручения правительства России Роскачество предложило изменить ГОСТ на пиво и пивные напитки. Включение методик контроля идентификационных признаков позволит устранить проблему так называемого «легального фальсификата» на данном рынке и избежать фактов недобросовестной конкуренции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о включении в ГОСТ методик контроля выполнения обязательных требований к идентификации пива и пивных напитков.

В июле депутат Госдумы Геннадий Онищенко в комментарии ФАН оценил предложение Минфина об ужесточении правил оборота пива и пивных напитков.