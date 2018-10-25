В Роспотребнадзоре рассказали о результатах проверки хлеба в Кировской области

Управление Роспотребнадзора по Кировской области рассказало о результатах проверки хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий по итогам девяти месяцев 2018 года, сообщает progorod43.ru.

Исследовано почти две тысячи проб, 4% не соответствовало требованиям по физико-химическим и микробиологическим показателям, 53 партии общим весом 240 кг изъяты из оборота по результатам лабораторных проверок.

Пестицидов, техногенных радионуклеидов, ГМО и токсичных элементов в образцах не найдено.

Также стало известно, что в 2018 году в Карелии число некачественных хлебобулочных и кондитерских изделий выросло в три раза, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского Роспотребнадзора.

Микробиологическим нормативам не отвечает 5,7% проверенной продукции. В 2017 году показатель составлял 1,9%.

За девять месяцев исследования пробы взяты у 158 товаров.

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