«Роскачество» подвело итоги проверки докторской колбасы

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Специалисты «Роскачества» отчитались о проверке докторской колбасы.
«Роскачество» подвело итоги проверки докторской колбасы
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте организации. 

Отмечается, что девять из десяти проверенных в текущем году торговых марок соответствуют требованиям норм по качеству и безопасности.

По заявлению организации, её эксперты изучили продукт по 70 показателям, в частности, они проверяли колбасу на бактерии группы кишечной палочки, антибиотики, посторонние ингредиенты, а также изучали вкус и внешний вид.

«Согласно результатам, докторская колбаса девяти торговых марок соответствует требованиям действующих норм по качеству и безопасности, а также требованиям опережающего стандарта «Роскачества», — указывается в сообщении.

Уточняется, что это вторая волна исследования, так как в 2017 году данную продукцию уже изучали. Тогда проверке подвергли 30 торговых марок.

Ранее специалист экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Елена Колпакова в беседе с НСН рассказала, как правильно выбирать муку.

4 октября «Невские новости» писали, что эксперты Росконтроля проверили качество растворимого кофе, представленного в российских магазинах.

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