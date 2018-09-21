В «Росконтроле» рассказали, как правильно выбирать муку

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Специалист экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Елена Колпакова в беседе с НСН рассказала, как правильно выбирать муку.
В «Росконтроле» рассказали, как правильно выбирать муку
  • ©pixabay.com

«Хорошая мука должна быть в бумажном пакете либо в картонной таре. При сжатии пачки в руках качественная мука должна немного скрипеть», — заявила она.

По её словам, явный признак того, что мука не отсырела, — это соответствие весу, указанному на упаковке.

Кроме того, срок хранения не должен превышать шести месяцев.

«Если мука может храниться больше года, не исключено, что в неё добавлены консерванты», — добавила Колпакова.

Ранее m24 сообщало, что Роскачество отчиталось о проверке варёно-мороженых креветок.

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