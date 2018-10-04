Эксперты проверили качество растворимого кофе в России

Короткая ссылка
Специалисты Росконтроля проверили качество растворимого кофе, представленного в российских магазинах. Об этом сообщают «Невские новости».
Эксперты проверили качество растворимого кофе в России
  • © pixabay.com

Была проведена экспертиза семи марок. По итогам тестирования три образца соответствовали требованиям безопасности и имели хорошие органолептические свойства. Незаявленных ингредиентов не найдено.

Ещё три марки также отвечали требованиям безопасности, а их органолептические свойства были оценены как неплохие.

Кроме того, в изученных образцах содержание кофеина было от 0,91% до 1,51%.

По итогам исследования один образец попал в список товаров с замечаниями, остальные рекомендованы к покупке, передаёт Nation News.

Ранее Роскачество отчиталось о проверке картофеля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить