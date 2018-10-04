Эксперты проверили качество растворимого кофе в России
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Была проведена экспертиза семи марок. По итогам тестирования три образца соответствовали требованиям безопасности и имели хорошие органолептические свойства. Незаявленных ингредиентов не найдено.
Ещё три марки также отвечали требованиям безопасности, а их органолептические свойства были оценены как неплохие.
Кроме того, в изученных образцах содержание кофеина было от 0,91% до 1,51%.
По итогам исследования один образец попал в список товаров с замечаниями, остальные рекомендованы к покупке, передаёт Nation News.
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